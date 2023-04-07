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15:28, 7 апреля 2023Наука и техника

Выявлен предотвращающий нарушение обмена веществ при калорийной диете механизм

Nature: выявлен предотвращающий дисбаланс метаболизма при калорийной диете механизм

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Специалисты Калифорнийского университета в Ирвине выявили механизм, предотвращающий нарушение обмена веществ при калорийной диете, богатой жирами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые сосредоточили свое внимание на белковом комплексе под названием AMPK, который в зависимости от питания организма помогает регулировать метаболические процессы. Так, если AMPK определяет, что уровень глюкозы низкий, то способствует ускорению расщепления липидов для производства энергии вместо глюкозы. Известно, что потребление большого количества жира с пищей блокирует активность AMPK, что приводит к дисбалансу обмена веществ. Однако изучить этот механизм досконально до сих пор не удавалось.

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Теперь исследователи решили вырезать один из важных компонентов AMPK — SAPS3 — из генома группы мышей, которую кормили едой с содержанием жира около 45 процентов. Удаление SAPS3, который подавляет работоспособность AMPK, позволило активировать комплекс в полной мере. В итоге у подопытных поддерживался нормальный энергетический баланс, несмотря на употребление большого количества жира, то есть у них сохранялся здоровый вес без развития ожирения или диабета.

На данный момент продолжается работа над разработкой молекул, которые могли бы ингибировать SAPS3 и выполнять необходимые задачи. Также планируется изучить роль SAPS3 при других расстройствах с нарушением метаболизма, таких, как рак и старение.

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Елена Апазиди
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