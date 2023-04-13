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18:22, 13 апреля 2023Россия

Пьяный петербуржец ворвался в квартиру к бывшей девушке и устроил пожар

Житель петербургского Колпино пьяным ворвался в квартиру бывшей и устроил там пожар

Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

Житель Колпино пьяным ворвался в квартиру бывшей девушки и устроил там пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии Петербурга.

Мужчина попал в квартиру экс-возлюбленной на Октябрьской набережной через окно. Он планировал выяснить отношения.

В ссоре петербуржец поджег покрывало. Пламя быстро распространилось по всей квартире. Хозяйка успела выбежать на улицу и вызвать сотрудников полиции.

Правоохранители задержали жителя Колпино. Выяснилось, что перед тем как прийти к бывшей возлюбленной, он выпил. Сейчас мужчина находится в отделении полиции.

В феврале сообщалось, что 33-летний житель Иркутской области попытался заживо сжечь мать и отчима в квартире после ссоры.

Мужчина повздорил с родительницей, после чего взял легковоспламеняющуюся жидкость, облил жилище и поджег его. Дверь обвиняемый подпер снаружи. Двухэтажный дом загорелся. Жильцы первого этажа смогли выбраться из окон. Спасатели эвакуировали 16 человек, однако мать, отчим и сосед фигуранта получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Поджигателя нашли в лесополосе через несколько часов.

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Анна Щербакова
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