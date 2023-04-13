«Питтсбург» Малкина впервые за 17 лет оказался вне плей-офф НХЛ

«Питтсбург» с Евгением Малкиным в составе впервые за 17 лет не смог выйти в плей-офф НХЛ

Клуб «Питтсбург Пингвинс» впервые за 17 лет оказался вне плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это стало известно после того, как «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата. Таким образом, «Питтсбург» с 90 очками остался на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Коламбус Блю Джекетс». Однако команда, в составе которой выступает российский форвард Евгений Малкин, уже не сможет набрать необходимое для выхода в плей-офф количество очков.

5 апреля стало известно, что «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, также лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Серия плей-офф начнется 18 апреля.