Стало известно о работе соучастника убийства военкора Татарского в СБУ

Гражданин Украины Денисов, соучастник убийства военкора Татарского, ранее работал в СБУ

Гражданин Украины Юрий Денисов, предполагаемый соучастник убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его знакомого.

По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. По заданию украинских спецслужб он в течение нескольких месяцев собирал информацию о Татарском и поселился в квартире недалеко от него. Также он через посредника передал статуэтку со взрывчаткой Дарье Треповой. Кроме того, стало известно, что он посетил могилу своего отца под Владимиром.

После того как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и военкор был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Трепова вручила Татарскому гипсовый бюст, предварительно начиненной взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.