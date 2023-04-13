Суд взыскал с актрисы сериала «Ранетки» почти 100 тысяч рублей

Суд взыскал с актрисы сериала «Ранетки» Спиркиной 97 тысяч рублей по делу о ДТП

Тверской суд Москвы взыскал с российской актрисы Ольги Спиркиной почти 100 тысяч рублей, удовлетворив иск бизнесмена Николая Демкина, машину которого артистка протаранила два года назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее звезду сериала «Ранетки» признали виновной по делу о ДТП, произошедшем на Шереметьевской улице в центре Москвы. Тогда страховая компания выплатила Демкину сумму, которая его не устроила, из-за чего он подал на актрису в суд и потребовал дополнительного возмещения.

На недавнем заседании суд обязал Спиркину возместить истцу 97 тысяч рублей. Помимо этого, страховую компанию «Ресо-Гарантия» обязали выплатить Демкину 31,6 тысячи рублей.

Ольга Спиркина — советская и российская актриса театра и кино. Известна по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Рокировка», «Ранетки» и другим проектам.

В начале апреля стало известно, что украинский актер Остап Ступка, известный по ролям в сериале «Мажор» и фильме «Тарас Бульба», устроил ДТП в центре Киева, находясь в нетрезвом виде.