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09:49, 29 ноября 2022Культура

На актрису Ольгу Спиркину подали в суд

На актрису Ольгу Спиркину подали в суд из-за аварии

Фото: Сайт Ольги Спиркиной

На актрису Ольгу Спиркину подали иск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для обращения в суд стала произошедшая в марте 2021 года авария. Актриса протаранила машину бизнесмена на Шереметьевской улице в центре Москвы. Со Спиркиной требуют 123 тысячи рублей.

В прошлом году артистку признали виновной в аварии, страховая компания уже выплачивала пострадавшему нужную сумму, однако она его не устроила. Предприниматель провел экспертизу и подал на актрису в суд, чтобы получить дополнительное возмещение.

Ольга Спиркина — советская и российская актриса театра и кино. Известна по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Рокировка», «Ранетки» и другим проектам.

Ранее актриса Хелена Бонем Картер выступила в защиту своего коллеги Джонни Деппа и писательницы Джоан Роулинг.

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Дениза Мацаева
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