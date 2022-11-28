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11:52, 28 ноября 2022Культура

Хелена Бонем Картер выступила в защиту Джонни Деппа и Джоан Роулинг

Хелена Бонем Картер выступила в защиту Деппа и Роулинг и раскритиковала «культуру отмены»

Фото: Leon Bennett / Getty Images

Английская актриса Хелена Бонем Картер выступила в защиту актера Джонни Деппа и писательницы Джоан Роулинг, раскритиковав «культуру отмены». Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

Артистка отметила, что личная жизнь и мнение публичных людей не должны влиять на их карьеру.

«Вы запрещаете гениям заниматься сексом? Есть миллионы людей, которых, если бы вы достаточно внимательно посмотрели на их личную жизнь, могли бы дисквалифицировать. Я ненавижу "культуру отмены". Это стало довольно истеричным, это своего рода "охота на ведьм"», — заявила актриса.

Хелена Бонем Картер добавила, что ее близкий друг Джонни Депп прошел «путь к искуплению» после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии.

Артистка заявила, что автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг подверглась травле и обвинениям в трансфобии после того, как выразила свое мнение: «Вы не должны все во всем соглашаться — это было бы безумно и скучно. Она (Джоан Роулинг — прим. «Ленты.ру») не выражала агрессию, а просто поделилась чем-то из своего собственного опыта».

Ранее ЛГБТ-писательница изучила творчество Роулинг и заявила об отсутствии в нем трансфобии.

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Анастасия Астахова
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