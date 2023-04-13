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10:15, 13 апреля 2023Силовые структуры

Устроившего стрельбу в казанской школе признали виновным

Суд признал Галявиева виновным по делу о стрельбе в казанской гимназии
СюжетСтрельба в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным по делу о стрельбе в школе в Казани. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175 11 мая 2021 года. Это стало крупнейшим в России за последнее время массовым убийством в школе. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

Потерпевшими по делу были признаны 667 человек, 143 из них причинен тяжкий вред здоровью. Галявиев признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако попросил суд не отправлять его в тюрьму и освободить от уголовной ответственности.

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Варвара Кошечкина
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