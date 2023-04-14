В Албании отказали в экстрадиции обвиняемой в шпионаже россиянки

Суд Албании отказался экстрадировать в Россию обвиняемую в шпионаже Светлану Тимофееву

В Албании суд отказал в экстрадиции на родину россиянки Светланы Тимофеевой, обвиняемой в шпионаже. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает издание Albanian Daily News.

«Суд решил не экстрадировать в Москву обвиняемую в шпионаже россиянку Светлану Тимофееву, которая была поймана на заводе в [городе] Грамши», — указывает издание.

Отмечается, что обвинение требовало отклонить запрос российских властей об экстрадиции на основании того, что в России Тимофеевой якобы не будут предоставлены юридические права в соответствии с Конвенцией о защите прав человека. Суд принял решение удовлетворить ходатайство обвинения о невыдаче россиянки.

В августе 2022 года Минобороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны трех иностранцев, которые якобы пытались проникнуть на военный завод. Указывалось, что это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Третий задержанный имеет паспорт Украины, сообщили в полиции.

Задержанные россияне заявили полиции, что они фотографы. По их словам, они ведут блог, где размещают снимки и видео с бывших советских военных баз и заводов.

