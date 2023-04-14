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11:37, 14 апреля 2023Ценности

Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира

Модель Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Фото: Kyle Grillot / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что 26-летняя манекенщица была представлена в категории «Пионеры». Вместе с ней в рейтинге в том числе оказались певица Бейонсе, бизнесмен Илон Маск, футболист Лионель Месси и президент США Джо Байден.

«Платон считал, что красота и добро нашего мира неразрывно связаны между собой. Белла Хадид так же добра, как и красива. В такой момент, как сейчас, когда индустрия изо всех сил пытается оставаться культурно значимой и инклюзивной, присвоить ей одно имя и лицо почти невозможно. Если кто и может претендовать на данный статус, так это Белла Хадид», — высказалась о ней американская топ-модель Кристи Тарлингтон.

В декабре 2022 года Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. В ноябре редакторы американской версии журнала GQ также назвали Беллу Хадид самой стильной знаменитостью в мире. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду.

При этом в ноябре 2019 года Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней Хадид с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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Алина Гостева
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