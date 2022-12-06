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09:46, 6 декабря 2022Ценности

Названа главная модель 2022 года

Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская манекенщица палестинско-голландского происхождения Белла Хадид стала главной моделью 2022 года по версии British Fashion Council Awards. Об этом сообщает W Magazine.

Известно, что 27-летняя знаменитость не смогла лично присутствовать на мероприятии, поэтому записала видеообращение к гостям торжества. Сидя на диване в спортивном костюме серого цвета, она поблагодарила присутствующих за полученное звание. «Я люблю вас», — сказала она в завершение.

В ноябре редакторы американской версии журнала GQ также назвали Беллу Хадид самой стильной знаменитостью в мире. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду. «Хадид носит мужскую одежду лучше, чем большинство мужчин. И при этом она может носить все что угодно», — заявили они.

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Майя Пономаренко
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