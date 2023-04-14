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18:17, 14 апреля 2023Спорт

Стало известно о возможном отказе России от турнира CAFA

«Спорт-Экспресс»: сборная России с высокой долей вероятности откажется от чемпионата CAFA

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборная России по футболу с высокой долей вероятности откажется от участия в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Турнир планируют провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Выступить на нем должны футболисты из Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

11 апреля стало известно, что все азиатские команды поддержали возможное участие России в чемпионате CAFA. Отмечается, что на данный момент сборные еще не подписали официальные бумаги для выступления на турнире.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
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