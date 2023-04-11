Азиатские команды поддержали участие сборной России в международном турнире

В Иране рассказали, что все участники турнира CAFA выступают за участие сборной России

Азиатские команды поддержали участие сборной России в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом Sport24 рассказали в Федерации футбола Ирана.

«Насколько нам известно, все участники летнего турнира CAFA, а именно сборные Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, выступают за участие сборной России», — рассказали в пресс-службе иранской федерации.

Отмечается, что на данный момент команды еще не подписали официальные бумаги для выступления на чемпионате.

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.