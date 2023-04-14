В CAFA прокомментировали возможный отказ России от участия в турнире организации

В CAFA заявили, что не получили данные об отказе России от участия в турнире организации

В Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) отреагировали на новость о возможном отказе сборной России от участия в турнире организации. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к CAFA.

«Пока не получали от Российского футбольного союза (РФС) информацию об отказе и поэтому не отменяли участие сборной России на летнем турнире», — прокомментировал собеседник издания. Источник отметил, что на данный момент в CAFA ждут окончания переговоров с российской стороной.

Ранее 14 апреля «Спорт-Экспресс» сообщил, что Россия с высокой долей вероятности пропустит первый чемпионат CAFA. Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Выступить на нем должны футболисты из Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.