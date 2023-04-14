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14:56, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве назвали циничными слова Орбана о несуществующей Украине

МИД Украины: слова премьер-министра Орбана циничны, так как Венгрия получает деньги от ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что в экономическом плане Украина является несуществующей страной, циничны, написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Николенко назвал слова Орбана «очередным антиукраинским заявлением». «Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Евросоюза (ЕС) для поддержки своей экономической стабильности», — написал он.

По его словам, поддерживая Украину, Европа инвестирует в собственную безопасность, поэтому Будапешт должен быть благодарен Киеву за «мирное небо» над европейскими городами.

Ранее Орбан заявил, что в экономическом плане Украина является несуществующей страной. По его словам, страна уже не может сама себя финансировать. Политик также подчеркнул, что когда США и Европа перестанут выделять Киеву деньги, конфликт с Россией закончится.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил Орбана за его слова об Украине, добавив, что без западного финансирования закончится не только конфликт, но и сама страна, которая «никому не нужна».

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Варвара Кошечкина
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