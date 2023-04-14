Медведев назвал молодцом венгерского премьера Орбана за его слова об Украине

Медведев похвалил венгерского премьера Орбана, назвавшего Украину несуществующей страной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его слова об Украине. Это следует из поста российского политика в Telegram.

Ранее Орбан заявил, что в экономическом плане Украина является несуществующей страной. По его словам, страна уже не может сама себя финансировать. Политик также подчеркнул, что когда США и Европа перестанут выделять Киеву деньги, конфликт с Россией закончится.

«Молодец, смело и точно для европейского политика», — отреагировал Медведев на слова главы венгерского правительства, добавив, что без западного финансирования закончится не только конфликт, но и сама Украина, которая «никому не нужна».

8 апреля зампред Совбеза также опубликовал пост, в котором предсказал, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. По словам Медведева, поддержка Киева «по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад».