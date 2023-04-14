Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии

Лавров заявил, что Москва учитывает попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии

Москва учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах попытки Запада разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии, а также размещение военного контингента в Польше, на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании - и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях», — сказал Лавров.