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13:22, 14 апреля 2023Бывший СССР

Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии

Лавров заявил, что Москва учитывает попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии

Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Москва учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах попытки Запада разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии, а также размещение военного контингента в Польше, на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании - и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях», — сказал Лавров.

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Алевтина Запольская
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