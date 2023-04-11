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17:02, 11 апреля 2023Бывший СССР

Лавров рассказал о неприемлемых действиях Запада в Казахстане

Лавров: Россия отреагирует на возможные попытки Запада заняться шантажом в Казахстане
Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров

Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров. Фото: МИД России

Москва отреагирует на возможные попытки Запада заняться угрозами и шантажом в Казахстане, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РБК.

Министр отметил, что Москва не против взаимодействия Казахстана с западными государствами. Однако, по его словам, оно должно быть взаимовыгодным, равноправным и осуществляться в соответствии с международным правом.

Если речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на этих принципах, страны Запада будут заниматься угрозами и шантажом, а также заставлять союзников Москвы подрывать отношения с Россией в ущерб их национальным интересам, то «мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Ранее глава МИД республики назвал российскую сторону надежным союзником и ключевым экономическим партнером в рамках евразийского региона. Нуртлеу также уточнил, что в ходе переговоров с Лавровым состоялся обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.

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Кристина Есикова
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