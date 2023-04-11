Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником

Глава МИД Казахстана Нуртлеу назвал Россию надежным союзником и экономическим партнером

Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером Казахстана в рамках евразийского региона. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД республики Мурат Нуртлеу, его слова передает РИА Новости.

В связи с этим для него было очень важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Казахстана именно в Москву, сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Нуртлеу также отметил, что состоялся обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.

«В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня», — сообщил он. По его словам, стороны согласились, что есть большой потенциал и задел для дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества.