Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 11 апреля 2023Бывший СССР

Глава МИД Казахстана назвал Россию надежным союзником

Глава МИД Казахстана Нуртлеу назвал Россию надежным союзником и экономическим партнером

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия является надежным союзником и ключевым экономическим партнером Казахстана в рамках евразийского региона. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД республики Мурат Нуртлеу, его слова передает РИА Новости.

В связи с этим для него было очень важно совершить свой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Казахстана именно в Москву, сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Нуртлеу также отметил, что состоялся обмен мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.

«В конструктивном ключе мы также сверили часы по большинству пунктов региональной и международной повестки дня», — сообщил он. По его словам, стороны согласились, что есть большой потенциал и задел для дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва
В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.