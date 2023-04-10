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12:52, 10 апреля 2023Бывший СССР

Глава МИД Казахстана приедет в Россию

Глава МИД Казахстана Нуртлеу приедет в Россию с официальным визитом 11 апреля

Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Вице-премьер, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу приедет в Россию 11 апреля со своим первым официальным визитом после назначения на эту должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя казахстанского внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова.

«11 апреля 2023 года по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию», — заявил он на брифинге.

Планируется, что министр иностранных дел республики во время визита проведет встречу и переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником российского президента по международным делам Юрием Ушаковым. Как отмечается, они затронут актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической и других сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан — союзники и большие друзья, подчеркнув, что Москва ценит эти отношения и будет дальше развивать их. Как он утверждает, российская сторона знает о грубом давлении Запада на государства, которые не присоединились к санкциям.

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Кристина Есикова
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