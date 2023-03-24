В Кремле назвали Россию и Казахстан союзниками

Представитель Кремля Песков назвал Россию и Казахстан союзниками и большими друзьями

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан — союзники и большие друзья, подчеркнув, что Москва ценит эти отношения и будет дальше развивать их. Его слова приводит ТАСС.

«Мы [их] ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями и будем их дальше развивать», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об ограничении Казахстаном параллельного импорта в Россию.

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва знает о грубом давлении Запада на страны, которые не присоединились к санкциям. Он отметил, что «сами эти государства нам об этом говорят».

С апреля в Казахстане начнет работать онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. С ее помощью власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают России обходить санкции через систему параллельного импорта.