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22:17, 14 апреля 2023Наука и техника

Названы вызывающие деменцию продукты

Annals of Neurology: газировка и пицца вызывают деменцию

Фото: Unsplash

Газировка, хлебобулочные изделия и пицца влияют на мозг и приводят к преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Annals of Neurology.

Отмечается, что ученые проводили опыты с крысами. Грызунов кормили раствором из комбинации определенных продуктов. В результате животные перестали ориентироваться в лабиринте, что говорит о потере памяти.

По итогам исследования, первое место заняла газировка. В течение десяти лет ученые наблюдали за 4300 испытуемыми, которые пили много газированных напитков — у большинства из них газировка вызвала деменцию.

Второе место заняла выпечка с содержанием трансжиров. Третье место — пицца. В эксперименте поучаствовали шесть тысяч взрослых и четыре тысячи детей. За четыре года у них снизился показатель IQ.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов.

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Юлия Мискевич
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