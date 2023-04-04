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16:53, 4 апреля 2023Забота о себе

Врач оценила риски отказа от молока для россиян

Врач Гусакова раскрыла популярные мифы о безлактозной и безглютеновой диетах

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

Полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов, считает нутрициолог Вероника Гусакова. Популярные мифы о безлактозной и безглютеновой диетах она раскрыла россиянам в беседе с Life.

Специалист подчеркнула, что у некоторых людей, действительно, наблюдается аллергия или непереносимость глютена и молока. В этом случае решение об исключении продуктов должен принимать врач, оценив все риски.

Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает один процент населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его составляющие

Вероника Гусакованутрициолог

Гусакова назвала мифом убеждение, что глютен склеивает ворсинки кишечника. По ее словам, наоборот, отказ от цельнозерновых продуктов ведет к негативным последствиям для организма: повышается риск развития ишемической болезни сердца, а организм недополучает магний, железо, калий, кремний, витамины группы В, Е, РР, которые содержатся в пище с содержанием глютена.

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Исключение лактозы (молочного сахара) из рациона, по мнению врача, также может быть опасным, так как молочные продукты являются источником кальция. Этот микроэлемент играет важную роль в работе организма: участвует в передаче нервных импульсов, помогает сокращать мышцы, в том числе сердечную, и поддерживает здоровье костной системы и опорно-двигательного аппарата.

Гусакова отметила, что большинство людей действительно имеют полную или частичную непереносимость лактозы, но это не повод перестать есть молочную продукцию. «Не стоит этого бояться, ведь отказаться придется только от молока. Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщепленную бифидо- и лактобактериями лактозу и прекрасно усваиваются даже у людей с непереносимостью», — заключила она.

Ране врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила об опасности непродуманной диеты. Она заявила, что похудение без плана питания может быть опасно для организма.

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Екатерина Улитина
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