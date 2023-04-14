На украинском канале показали фильм с угрозами Киселеву и Соловьеву

Украинский канал «2+2» показал документальный фильм с угрозами Киселеву и Соловьеву

Украинский телеканал «2+2» показал фильм под названием «Возмездие» («Відплата»), содержащий угрозы в адрес российских представителей СМИ, в частности телеведущих Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Он доступен на YouTube.

Авторы фильма обвинили российских военных в совершении убийств и пытках людей в украинских городах и привели другую информацию, которая также неоднократно опровергалась в России. Кроме того, в видео озвучивается идея создать на Украине аналог «Моссада» для проведения наказаний. «Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми», — также говорится в фильме.

При этом офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин отметил в картине, что подстрекательство может быть «страшнее, чем терроризм», и упомянул при этом главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян.

В фильме приводится фраза главы СБУ Василия Малюка, назвавшего смерть «единственной перспективой» для российских военнослужащих. В заключение заявляется, что Украина придет за российскими военными, якобы совершившими преступления. «Скрыться не удастся никому», — подытожил закадровый голос.

В апреле 2022 года стало известно, что ФСБ пресекла попытку убийства Владимира Соловьева. Утверждалось, что заказчиком убийства выступала СБУ. По делу о подготовке покушения на телеведущего проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию. По информации ФСБ, они планировали подорвать автомобиль Соловьева.