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20:31, 14 апреля 2023Наука и техника

Слуховые аппараты снизили риск деменции у людей с потерей слуха

Lancet Public Health: слуховые аппараты снизили риск деменции у людей с нарушением слуха

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Ученые Шаньдунского университета в Китае пришли к выводу, что использование слуховых аппаратов снижает риск развития деменции у людей с потерей слуха до того же уровня, что у людей без подобных нарушений. Результаты исследования описываются в статье в авторитетном научном журнале Lancet Public Health.

В процессе работы специалисты проанализировали данные более 437 тысяч человек в среднем возрасте 56 лет. Общее время наблюдения за ними составило 12 лет. Участников опросили о состоянии слуха и об эксплуатации слуховых аппаратов в случае показаний.

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Около 75 процентов испытуемых (325 882 человека) не страдали нарушениями слуха, а у оставшихся 15 процентов (111 822 человек) была зафиксирована определенная степень потери слуха. Среди людей с потерей слуха 11,7 процента (13 092 человека) использовали слуховые аппараты.

После корректировки на внешние факторы исследователи выявили, что по сравнению с участниками со здоровым слухом у людей с его потерей, вдобавок не пользующихся слуховыми аппаратами, риск развития деменции от всех причин был на 42 процента выше. При этом у людей с нарушениями слуха, которые носили слуховые аппараты, повышенная вероятность слабоумия не наблюдалась.

Авторы подчеркивают, что большая часть людей, страдающих потерей слуха, не пользуются слуховыми аппаратами. Потеря слуха может начаться в возрасте старше 40 лет, а постепенное снижение когнитивных способностей до постановки диагноза деменции может длиться от 20 до 25 лет. Ученые призывают как можно раньше внедрять слуховые аппараты среди тех, кому это требуется, а также повышать осведомленность общества о связи деменции и потери слуха.

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Елена Апазиди
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