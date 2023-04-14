В России оценили вероятность смягчения визовой политики Евросоюза

Климов заявил, что Россия не наблюдает тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза

Директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил об отсутствии тенденций к смягчению политики Евросоюза (ЕС) по визовым ограничениям в отношении россиян. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — отметил дипломат. Климов также обратил внимание на то, что инициаторами приостановки соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, которое было заключено в 2006 году, выступили представители объединения. При этом, отметил он, на данный момент многие страны-члены ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию и страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России.

О решении стран Евросоюза полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией стало известно 31 августа прошлого года. Причиной этому, в частности, послужило беспокойство европейских стран из-за возможной угрозы безопасности в связи с возросшим числом россиян, пересекших границы государств.