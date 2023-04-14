Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:20, 14 апреля 2023Россия

В России оценили вероятность смягчения визовой политики Евросоюза

Климов заявил, что Россия не наблюдает тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза

Фото: Yves Herman / Reuters

Директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил об отсутствии тенденций к смягчению политики Евросоюза (ЕС) по визовым ограничениям в отношении россиян. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем», — отметил дипломат. Климов также обратил внимание на то, что инициаторами приостановки соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, которое было заключено в 2006 году, выступили представители объединения. При этом, отметил он, на данный момент многие страны-члены ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию и страны Балтии, в индивидуальном порядке ввели запреты или ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России.

О решении стран Евросоюза полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией стало известно 31 августа прошлого года. Причиной этому, в частности, послужило беспокойство европейских стран из-за возможной угрозы безопасности в связи с возросшим числом россиян, пересекших границы государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о появлении танков Leopard под Херсоном
В России оценили вероятность смягчения визовой политики Евросоюза
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Популярная плюс-сайз-модель снялась в купальнике на яхте
В США задались вопросом о настоящем враге американцев после утечки Пентагона
Хищника заметили на территории детского сада в Москве
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию
Россиян предупредили о подтоплениях из-за опасных заторов льда
Швейцария выразила готовность сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям
Бойцы «Вагнера» оценили оборону ВСУ в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.