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16:22, 14 апреля 2023Бывший СССР

Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России и Белоруссии

Глава Литвы Науседа наложил вето на закон о разных запретах для граждан РФ и Белоруссии

Фото: David W Cerny / Reuters

На закон, принятый парламентом и предлагающий введение разных запретов для граждан России и Белоруссии, наложил вето президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС. Эти ограничения должны были быть введены в связи с конфликтом на Украине.

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — заявил Насуеда и отправил законопроект на доработку в парламент.

Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас поделился архивными документами, из которых следует, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. При этом глава республики не упоминал этот факт своей биографии на выборах президента. Позже Науседа назвал это ошибкой молодости.

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Алевтина Запольская
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