Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для граждан России и Белоруссии

Глава Литвы Науседа наложил вето на закон о разных запретах для граждан РФ и Белоруссии

На закон, принятый парламентом и предлагающий введение разных запретов для граждан России и Белоруссии, наложил вето президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС. Эти ограничения должны были быть введены в связи с конфликтом на Украине.

«С точки зрения национальной безопасности нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — заявил Насуеда и отправил законопроект на доработку в парламент.

Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас поделился архивными документами, из которых следует, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. При этом глава республики не упоминал этот факт своей биографии на выборах президента. Позже Науседа назвал это ошибкой молодости.