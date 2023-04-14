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10:24, 14 апреля 2023Культура

Пропавшую без вести звезду сериала «Дрейк и Джош» нашли

Пропавшую в США звезду сериала «Дрейк и Джош» Дрейка Белла нашли

Фото: ImagePressAgency / Face to face / Globallookpress.com

Актер и звезда сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл, пропавший без вести в США, был найден спустя несколько часов после заявления полиции. Об этом сообщает The Sun.

По версии правоохранительных органов, актеру угрожала опасность, однако других данных не приводилось. Также сообщалось, что в последний раз его видели за рулем вечером в среду, 12 апреля.

Позже полицейское управление Дейтона-Бич подтвердило, что официальные лица контактировали с Беллом и сейчас он находится в безопасности. Актер был найден целым и невредимым в округе Ориндж утром в четверг, 13 апреля. Сообщается, что он пройдет обследование психического здоровья.

Ранее сообщалось, что тела 47-летнего участника музыкальной группы Lotus Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли нашли в озере спустя 24 дня после пропажи.

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Варвара Кошечкина
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