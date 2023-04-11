Тела участника группы Lotus и его сына нашли спустя три недели после пропажи

Тела участника группы Lotus и его сына нашли в озере спустя три недели после исчезновения

Тела 47-летнего участника музыкальной группы Lotus Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли нашли в озере спустя 24 дня после пропажи. Об этом сообщает ET.

По данным издания, артист и его сын пропали без вести 16 марта во время сплава на байдарках по водохранилищу в северо-западной части штата Арканзас. Тогда же правоохранительные органы начали поисково-спасательную операцию. Спустя несколько дней байдарки мужчин были найдены, однако музыкант с сыном оставались пропавшими без вести.

Спустя три недели тела Чака и Чарли были обнаружены в водохранилище с помощью подводных аппаратов дистанционного управления.

«Шериф Холлоуэй вместе с семьей Моррисов хотели бы поблагодарить всех мужчин и женщин, которые пожертвовали своим временем и усилиями, чтобы помочь семье прийти в себя и найти двух пропавших мужчин», — заявили в полицейском офисе.

Ранее в реке Волге обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. В день трагедии компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище, пятеро из них провалились под воду, выбраться смогли только двое.