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16:03, 14 апреля 2023Мир

Стало известно о патрулировании Черного моря британскими самолетами-разведчиками

Times: самолеты-разведчики Великобритании раз в 10 дней совершают полет над Черным морем

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Самолеты разведчики ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint в 2023 году раз в 10 дней совершают полеты над Черным морем. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание со ссылкой утекшие в сеть документы Пентагона также отмечает, что Россия за последние полгода как минимум шесть раз была вынуждена поднимать в воздух истребители в ответ на наблюдательные полеты самолетов-разведчиков и беспилотников стран НАТО.

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Глеб Бажуткин
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