Стало известно о патрулировании Черного моря британскими самолетами-разведчиками

Times: самолеты-разведчики Великобритании раз в 10 дней совершают полет над Черным морем

Самолеты разведчики ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint в 2023 году раз в 10 дней совершают полеты над Черным морем. Об этом пишет британская газета The Times.

Издание со ссылкой утекшие в сеть документы Пентагона также отмечает, что Россия за последние полгода как минимум шесть раз была вынуждена поднимать в воздух истребители в ответ на наблюдательные полеты самолетов-разведчиков и беспилотников стран НАТО.