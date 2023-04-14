ИМБП РАН: российская орбитальная станция получит центрифугу для искусственной гравитации

Российская орбитальная станция (РОС) получит центрифугу для создания искусственной гравитации. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией физиологии ускорения и искусственной силы тяжести Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Милена Колотева.

«Макет и прообраз центрифуги короткого радиуса планируется создать к 2030 году. Проект центрифуги короткого радиуса действия пока не утвержден, работа сейчас проводится в рамках Гособоронзаказа. Это первый год, когда работа была серьезно начата», — сказала специалист.

Колотева добавила, что в настоящее время ИМБП РАН формирует медико-технические требования для создания установки и проводит исследования на наземном экспериментальном стенде центрифуги. «По сути, на Земле сейчас идет разработка проблемы создания искусственной гравитации в условиях орбитального полета», — уточнила завлабораторией.

По словам Колотевой, центрифуга может быть доставлена на РОС целиком или частями. «Вопрос транспортировки центрифуги на орбиту остается открытым: либо она будет доставлена сразу в составе модуля как некая полноценная установка, либо будет собираться уже как пазл, конструктор космонавтами на борту РОС самостоятельно», — сказала она.

Одной из главных задач установки Колотева назвала профилактику негативных последствий длительного нахождения человека в условиях невесомости.

В апреле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что основные параметры и облик РОС определены.