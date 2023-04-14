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17:24, 14 апреля 2023Экономика

Дан прогноз по росту экономики России

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России на 1,2 процента

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Глава ведомства подчеркнул, что экономика продолжает восстанавливаться, а к 2026 году рост ВВП составит почти 3 процента. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса. Также, по оценкам министерства, в 2023 году среднегодовой курс доллара повысится до 76,5 рубля. В целом Минэкономразвития прогнозирует плавное ослабление курса рубля в последующие годы.

В начале апреля Всемирный банк заключил, что по итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента. Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3 процента). Однако прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6 процента. В 2025 году экономика вырастет на 0,8 процента, считают эксперты.

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Платон Щукин
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