Полиция Армении передала СНБ заблудившегося азербайджанского военного

В Армении полиция передала СНБ заблудившегося и задержанного азербайджанского военного

В Армении полиция передала Службе национальной безопасности (СНБ) заблудившегося и затем задержанного правоохранителями азербайджанского военного. Об этом пишет «Sputnik Армения», ссылаясь на пресс-службу полиции страны.

Военнослужащего ранее задержали в административном центре Сюникской области Капане. При этом других подробностей в полиции не сообщили. Также армянские СМИ обвинили военного в убийстве. Как сообщалось, 12 апреля на территории армянского региона убили мужчину на охранном посту Зангезурского медно-молибденового комбината. Источник портала 168.am заявил, что убийство совершил азербайджанский военный, который после содеянного якобы забрал телефон охранника и провел прямой эфир, угрожая армянам.

Кроме того, в сети появилось видео избиения военнослужащего, задержанного на территории Армении. До этого Минобороны Азербайджана сообщило о двух пропавших военнослужащих. Предполагалось, что из-за непогоды они сбились с пути и заблудились.

10 апреля армянская сторона заявила о задержании одного азербайджанского военного, а позже и второго. По данным источника, на видео попало избиение второго военнослужащего, которого и обвинили в убийстве.

