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17:31, 13 апреля 2023Бывший СССР

Заблудившегося азербайджанского военного обвинили в убийстве

168.am: заблудившегося на границе с Арменией азербайджанского военного обвинили в убийстве

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджанского военного, который заблудился на границе с Армений, обвинили в убийстве. Об этом пишет портал 168.am.

Сообщается, что 12 апреля на территории Сюникской области Армении произошло убийство с применением огнестрельного оружия. Вызванная дежурная группа врачей скорой помощи обнаружила труп мужчины на охранном посту Зангезурского медно-молибденового комбината.

Портал со ссылкой на источник утверждает, что убийство совершил азербайджанский военный, оказавшийся на территории области. Отмечается, что после этого военнослужащий якобы забрал телефон убитого охранника предприятия и провел прямой эфир, во время которого угрожал армянам.

Ранее в сети появилось видео избиения азербайджанского военного, задержанного на территории Армении. До этого Минобороны Азербайджана сообщило о двух пропавших военнослужащих. Предположительно, из-за непогоды они сбились с пути и заблудились.

10 апреля армянская сторона заявила о задержании одного азербайджанского военного, а позже и второго. По данным источника, на видео попало избиение второго военнослужащего, которого и обвинили в убийстве.

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Кристина Есикова
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