В Испании отпустят из-под стражи отправителя письма со взрывчаткой

Суд Испании отпустит из-под стражи отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины

Национальная судебная коллегия Испании отпустит из-под стражи предполагаемого отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической инстанции.

«[Судья] постановил освободить с мерами предосторожности мужчину, который был временно заключен под стражу как предполагаемый автор отправки шести писем со взрывчаткой», — говорится в сообщении пресс-службы.

О задержании в Испании предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой сообщалось в конце января. Уточнялось, что под подозрение правоохранителей попал 74-летний мужчина. Его задержали в городе Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года. Взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства.