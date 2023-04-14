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13:51, 14 апреля 2023Мир

В Испании отпустят из-под стражи отправителя письма со взрывчаткой

Суд Испании отпустит из-под стражи отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины

Фото: Vincent West / Reuters

Национальная судебная коллегия Испании отпустит из-под стражи предполагаемого отправителя письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической инстанции.

«[Судья] постановил освободить с мерами предосторожности мужчину, который был временно заключен под стражу как предполагаемый автор отправки шести писем со взрывчаткой», — говорится в сообщении пресс-службы.

О задержании в Испании предполагаемого отправителя писем со взрывчаткой сообщалось в конце января. Уточнялось, что под подозрение правоохранителей попал 74-летний мужчина. Его задержали в городе Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия и Леон).

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел 30 ноября 2022 года. Взрывчатка содержалась в почтовом конверте. В результате пострадал один из сотрудников посольства.

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Анастасия Заикина
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