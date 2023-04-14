В США заподозрили школьника в причастности к утечке документов Пентагона

ABC: к обнародованию секретных документов Пентагона может быть причастен школьник

В США заподозрили школьника в причастности к сливу секретных документов Пентагона в Discord. О возможном соучастнике утечки разведданных под псевдонимом Lucca сообщает ABC.

По данным телеканала, Lucca пересылал документы в другие чаты в Discord после того, как увидел их на другом сервере. Администраторы одного из таких чатов предприняли попытки предотвратить распространение данных, когда поняли, какие материалы были опубликованы.

Они сообщили, что пользователю Lucca «от среднего до позднего подросткового возраста», и назвали его одним из самых активных пользователей в сообществе. Администраторы добавили, что он был на сервере даже днем, когда находился в школе.

Ранее стало известно об аресте подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона Джека Тейшейры. 21-летний военнослужащий был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились разведданные.

Впервые сведения об утечке материалов с грифом «совершенно секретно» появились 7 апреля. В документах содержится информация о планах США и НАТО по укреплению Вооруженных сил Украины и состоянии украинской армии.