В МИД назвали количество выданных американцам виз

МИД России: гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз

По данным директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, в первом квартале 2023 года гражданам США было около тысячи виз. Об этом представитель дипведомства рассказал в интервью РИА Новости.

Климов уточнил, что в основном это туристические и частные визы. «Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков», — заявил Климов.

Также Алексей Климов заявил об отсутствии тенденций к смягчению политики Евросоюза (ЕС) по визовым ограничениям в отношении россиян.

О решении стран ЕС полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией стало известно 31 августа прошлого года. Причиной этому, в частности, послужило беспокойство европейских стран из-за возможной угрозы безопасности в связи с возросшим числом россиян, пересекших границы государств.

