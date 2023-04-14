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00:16, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Хакеры установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга

Хакеры RaHDit установили личность издевавшегося над военнопленными украинского хирурга

Кадр: RT

Хакеры из группировки RaHDit установили личность издевавшегося над военнопленными украинского хирурга. Об этом сообщает RT.

По информации кибервзломщиков, им оказался 37-летний Андрей Дмитришин родом из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Ранее он участвовал в украинской анти-террористической операции (АТО) в Донбассе.

При этом в видео, на котором он хвастается тем, что без наркоза удаляет у россиян органы, он представляется «Владимиром Васильевичем».

Ранее стало известно о расстреле солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) группы медиков, которая направлялась в Угледар. Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подчеркнул, что опознавательные знаки медицинской службы не остановили украинских военных. По его словам, подобные случаи фиксировались и на других участках фронта.

13 февраля специалисты Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения рассказали, что российские военврачи стали целью для точечных обстрелов со стороны ВСУ из польских бесшумных 60-миллиметровых минометов, работающих в связке с беспилотниками.

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Марина Совина
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