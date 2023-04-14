Xiaomi отреагировала на ее включение в список «спонсоров войны»
Китайская компания Xiaomi отреагировала на решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внести ее в список «спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте корпорации.
«Xiaomi — компания по производству бытовой электроники, предлагающая продукты исключительно для гражданского и коммерческого использования», — отметили представители IT-гиганта. В заявлении фирмы говорится, что компания не поддерживает никаких военных действий — таким образом, корпорация выступила против включения ее в список «спонсоров войны».
В Xiaomi также заявили, что поддерживают право каждого потребителя в мире на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете. «У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где работаем», — отмечается в сообщении.
14 апреля НАПК включило Xiaomi в список «международных спонсоров войны» по причине продолжения работы компании в России после начала специальной военной операции (СВО). В заявлении на сайте агентства говорится, что в 2022 году корпорация удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером по продажам смартфонов в России.
В начале марта журналисты «Коммерсанта» сообщили, что самыми популярными у россиян марками смартфонов в 2022 году стали Xiaomi, Realme, Samsung, Apple, Tecno. Популярность китайских брендов и снижение средней стоимости смартфона связали с уходом с рынка дорогих моделей брендов Apple и Samsung.