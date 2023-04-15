Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сочи
0:2
2-й тайм
live
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Урал
1:2
2-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Бавария
1:1
2-й тайм
live
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|28-й тур
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|31-й тур
17:20, 15 апреля 2023Спорт

Авербух прокомментировал введенные против него санкции

Авербух оценил введенные против него санкции словами «уважаемая компания собралась»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал санкции, которые ввел против него и ряда других российских спортсменов президент Украины Владимир Зеленский. Слова Авербуха приводит «Спорт-Экспресс».

«Что сказать, уважаемая компания собралась», — оценил ситуацию хореограф. Он также вспомнил, что в прошлый раз посетил Украину со своим ледовым шоу в декабре 2013 года. Авербух отметил, что тогда киевская публика оказала российским фигуристам теплый прием, и добавил, что эти воспоминания всегда останутся с ним.

Ранее 15 апреля стало известно, что Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов. В список также попали, в частности, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский и Динияр Билялетдинов, гимнасты Артур Далалоян и Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции в отношении сотен россиян и компаний из России
Навка рассказала о звонке Костомарова из реанимации
Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины
Самолет ООН уничтожили во время боев в аэропорту Хартума в Судане
Москвичи скупили все самые дорогие куличи по 29 тысяч рублей накануне Пасхи
Российскую туристку избили в хаммаме турецкого отеля из-за национальности
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о брошенных телах украинских солдат в Артемовске
Зеленский поговорил с Макроном
Водитель фургона набросился на пешехода с монтировкой и попал на видео
Авербух прокомментировал введенные против него санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.