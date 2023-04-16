Париж выразил обеспокоенность разработкой тактического ядерного оружия в КНДР

Колонна заявила, что Франция обеспокоена разработкой тактического ядерного оружия в КНДР

Франция выразила обеспокоенность разработкой тактического ядерного оружия в КНДР, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна в интервью агентству Yonhap.

Она уточнила, что Париж осуждает нарушения резолюций Совета Безопасности ООН со стороны Пхеньяна. «Недавние заявления властей Северной Кореи о разработке тактического ядерного оружия и ускорении производства ядерного оружия вызывают глубокое беспокойство», — подчеркнула дипломат.

Она объяснила, что Франция осуждает ракетные пуски Северной Кореи. Колонна считает, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна представляет угрозу миру в регионе и международной безопасности.

Ранее Южная Корея провела совместные с Военно-воздушными силами (ВВС) США учения с участием стратегических бомбардировщиков после пуска КНДР новой ракеты.