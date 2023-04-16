Кремль: Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что информация о рабочей встрече будет позднее.

14 апреля Минобороны России сообщило, что глава китайского оборонного ведомства приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Позже стало известно, что главы ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в ходе встречи Сергей Шойгу и Ли Шанфу также обсудят иностранные военные базы.