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19:38, 16 апреля 2023Мир

Путин провел встречу с министром обороны Китая

Кремль: Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что информация о рабочей встрече будет позднее.

14 апреля Минобороны России сообщило, что глава китайского оборонного ведомства приедет в Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Позже стало известно, что главы ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в ходе встречи Сергей Шойгу и Ли Шанфу также обсудят иностранные военные базы.

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Варвара Родикова
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