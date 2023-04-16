Российские военные уничтожили пункты дислокации иностранного легиона и склад ВСУ

В ДНР заявили об уничтожении пунктов дислокации иностранного легиона и склада ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные на донецком направлении уничтожили пункты временной дислокации иностранного легиона и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли удар по двум опорным пунктам украинских солдат, сообщает ТАСС.

«На донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов», — заявил он.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации иностранного легиона, а также 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. Бигма подчеркнул, что противник потерял большое количество бойцов и военной техники. Помимо этого был уничтожен склад боеприпасов украинских военных, добавил он.

Ранее стало известно, что женщина погибла рядом с собором в результате ракетного обстрела Донецка со стороны ВСУ, которые нанесли удар по центру города.