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05:21, 16 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили пункты дислокации иностранного легиона и склад ВСУ

В ДНР заявили об уничтожении пунктов дислокации иностранного легиона и склада ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные на донецком направлении уничтожили пункты временной дислокации иностранного легиона и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли удар по двум опорным пунктам украинских солдат, сообщает ТАСС.

«На донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов», — заявил он.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации иностранного легиона, а также 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ. Бигма подчеркнул, что противник потерял большое количество бойцов и военной техники. Помимо этого был уничтожен склад боеприпасов украинских военных, добавил он.

Ранее стало известно, что женщина погибла рядом с собором в результате ракетного обстрела Донецка со стороны ВСУ, которые нанесли удар по центру города.

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Марина Совина
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