В Донецке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

В Донецке женщина погибла в машине в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ

Женщина погибла рядом с собором в результате ракетного обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нанесли удар по центру города, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что снаряды упали около Спасо-Преображенского собора, где на тот момент проходило богослужение по случаю Пасхи. В связи с обстрелом прихожане были вынуждены эвакуироваться. Также сообщается о попадании ракет в автостанцию и рынок, которые находятся недалеко от храма.

Женщина скончалась в автомобиле, троих пострадавших в ходе обстрела госпитализировали в больницу.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).