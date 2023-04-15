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23:17, 15 апреля 2023Бывший СССР

Украинские военные выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 10 ракет из РСЗО

Фото: Hedil Hernandez / Globallookpress.com

Украинские военные выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, зафиксирован обстрел в субботу, 15 апреля, в 22:15 по московскому времени. По направлению населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) было выпущено десять ракет из РСЗО.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о «чудовищных» потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. По его словам, ВСУ уже давно не забирают тела своих погибших военных.

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Марина Совина
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