Украинские военные выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 10 ракет из РСЗО

Украинские военные выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточнили в ведомстве, зафиксирован обстрел в субботу, 15 апреля, в 22:15 по московскому времени. По направлению населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район) было выпущено десять ракет из РСЗО.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о «чудовищных» потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. По его словам, ВСУ уже давно не забирают тела своих погибших военных.