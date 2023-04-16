Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Хольгер Руне
Сегодня
15:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Монте-Карло
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
16:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|23-й тур
Сассуоло
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|30-й тур
12:04, 16 апреля 2023Спорт

Врач назвала способы снять отек ног в домашних условиях

Врач Смирнова посоветовала избегать длительных статичных поз и соли для снятия отека ног

Фото: Jan Romero / Unsplash

Хирург клиники МЕДСИ Марина Смирнова назвала способы снять отек ног в домашних условиях. Ее слова приводит Life.ru.

Врач посоветовала избегать длительных статичных поз и делать разминку каждые 60 минут по десять минут. Далее нужно периодически придавать ногам возвышенное положение. Кроме того, стоит принимать контрастный душ. Также Смирнова заявила, что необходимо уменьшить в рационе потребление соли и продуктов с повышенным ее содержанием.

В заключение врач предложила носить компрессионный трикотаж, в частности чулки и гольфы. При этом она подчеркнула, что перечисленными советами можно пользоваться при отеках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью и только после консультации флеболога.

13 апреля тренер Анастасия Малявина посоветовала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Германии собрали свыше 300 сообщений о военных преступлениях на Украине
Владельцев некоторых моделей iPhone предупредили об исчезновении важных функций
Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук восставших
При пожаре в жилом доме в Дубае погибли 16 человек
Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске
Врач назвала способы снять отек ног в домашних условиях
В Госдуме отреагировали на планы Финляндии нарушить договор с Россией
Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина
Депутат Украины рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске
Сергей Кириенко посетил православные храмы ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.