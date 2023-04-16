«Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 4:1 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» разгромил «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На десятой минуте счет открыл полузащитник Максим Глушенков. На 26-й минуте преимущество железнодорожников увеличил защитник Наир Тикнизян. На 30-й минуте Глушенков сделал дубль. На третьей добавленной к первому тайму минуте отставание гостей сократил нападающий Дмитрий Воробьев. На 55-й минуте отличился нападающий москвичей Франсуа Камано.

Таким образом, после 23 матчей «Локомотив» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. «Оренбург» находится на восьмом месте, набрав 33 очка.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 22 апреля. «Локомотив» днем позднее также в гостях встретится с московским ЦСКА.