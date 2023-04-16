Американские M2A2 заметили рядом со скачущим украинцем

Военэксперт Рожин предположил, что на Украине появились американские M2A2

На Украине, предположительно, появились американские боевые машины пехоты Bradley в модификации M2A2. На это в своем Telegram-канале обратил внимание эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он разместил видео, на котором видны бронемашины, раскрашенные в камуфляж «пустыня». В какой-то момент перед БМП появляется скачущий мужчина в черной майке с украинским гербом.

В марте в сети появилось видео с уничтожением M2 Bradley и М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщалось, украинские военные пытались прорваться на западных БМП, а также танках Т-72. Однако расчеты российских противотанковых комплексов и артиллерия предотвратили попытку прорыва.

В конце января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.