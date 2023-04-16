Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Владимир Рогов заявил о 6-8 взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье вечером 16 апреля

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нескольких взрывах, которые были слышны в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram.

«В Запорожье громко!» — поделился Рогов. По его словам, серия взрывов прозвучала около 21:42 по местному времени. В частности, они были слышны в Заводском, Космическом и Шевченковском районах, а также в центральной части города. Подробности произошедшего он пообещал сообщить позднее.

14 апреля Рогов также рассказал о серии взрывов в Запорожье. Они были слышны в разных районах города. До этого, 13 апреля, он сообщил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).