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08:06, 14 апреля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Владимир Рогов сообщил, что ночью в Запорожье была слышна серия взрывов
СюжетВзрывы в Запорожье:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов, которая была слышна в Запорожье. Об этом он написал в Telegram.

«В Запорожье громкая ночь. Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал Рогов. По его словам, взрывы были слышны в разных районах города, в частности, в Заводском и Шевченковском. «По традиции, воздушная тревога была объявлена уже после взрывов», — добавил он, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.

13 апреля Рогов сообщил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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