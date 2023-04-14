Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

Владимир Рогов сообщил, что ночью в Запорожье была слышна серия взрывов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов, которая была слышна в Запорожье. Об этом он написал в Telegram.

«В Запорожье громкая ночь. Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал Рогов. По его словам, взрывы были слышны в разных районах города, в частности, в Заводском и Шевченковском. «По традиции, воздушная тревога была объявлена уже после взрывов», — добавил он, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.

13 апреля Рогов сообщил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).